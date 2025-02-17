«Барселона» — «Райо Вальекано»: смотреть онлайн в прямом эфире

сыграют в последнем матче 24-го тура испанской Примеры. «Каталонцы» примут соперника на нейтральном поле «Олимпико» в 23:00 по мск.

«Барса» подходит к матчу в хорошем расположении духа. Она решила вопрос о выходе в 1/8 финала ЛЧ. Команда Флика не проигрывает с 4 января и выиграла три последних поединка. Последним результатом «блауграна» является разгром «Севильи» 4:1. Тем не менее это не помогло им вернуть лидерство и пока что клуб занимает 3-е место, отставая на 3 пункта от «Реала».

«Райо» замыкает топ-6 с 35 очками и останется там до следующего тура. Клуб выиграл 3 матча подряд, а его общая беспроигрышная серия в Примере составляет 9 поединков. Последний матч гости провели 7 февраля против «Вальядолида», который выиграли 1:0.

«Барселона» выиграла две очные встречи подряд и осталась непобежденной в 4 из 5 поединков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.00. Букмекеры уверены в преимуществе «Барселоны»: 1.21 на победу первых, 13.0 на победу вторых, 7.50 на ничью.

Искусственный интеллект пророчит командам ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.