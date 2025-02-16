Источник: Винисиус продлит контракт с «Реалом»

По данным известного журналиста Николо Скира, мадридскийсогласовали новый контракт.

Он будет теперь действовать до 2023 года, а оклад вырастет до € 25 млн в год. Нынешнее соглашение 24-летнего бразильца до 2027 года, а зарплата равна € 15 млн в год.

Ранее проходила информация, что Винисиус ведет активные переговоры с саудовскими клубами, где ему предлагают баснословные условия контракта.

Календарь и таблица испанской Примеры

За «Реал» нападающий выступает с 2018 года. В этом сезоне в Примеры сыграл 18 матчей, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.