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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    16 февраля в Лондоне состоится встреча «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» в рамках матча 25-го тура АПЛ. Начало игры в 19:30 мск.

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    В нынешнем сезоне команды встретятся в третий раз. В первом круге чемпионата «шпоры» выиграли 3:0, а в декабре они выбили «манкунианцев» из Кубка лиги (4:3). Так что у МЮ наточен огромный зуб на клуб из Лондона.

    МЮ сейчас в более приятной форме, чем «Тоттенхэм». «Красные дьяволы» выиграли 4 матча из 5 во всех турнирах. При этом в последнем туре АПЛ они уступили 0:2 «Кристал Пэлас». «Тоттенхэм» обыграл «Брентфорд» 2:0, но после этого проиграл в Кубке лиги и Кубке Англии.

    Календарь и таблица АПЛ

    В таблице команды являются соседями, но «шпоры» отстают на 2 пункта. МЮ, если выиграет, поднимается на 12-е место, а «Тоттенхэм» может занять место МЮ на 14-й строчке.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на матч:

    • Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.98, в котором предсказали дальнейшее падение «Тоттенхэма».

    • Букмекеры предлагают такие котировки: 2.27 на победу «Тоттенхэма», 3.90 на ничью и 3.00 на победу «Ман Юнайтед».

    • Искусственный интеллект спрогнозировал результат 3:2 в пользу «Тоттенхэма».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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