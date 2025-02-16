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    Мхитарян и Мартинес — в стартовом составе «Интера» на матч с «Ювентусом»

    «Ювентус» — «Интер»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Интера» на матч 25-го тура итальянской Серии А.

    Генрих Мхитарян и Лаутаро Мартинес
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    Генрих Мхитарян и Лаутаро Мартинес

    «Ювентус»: Ди Грегорио, Гатти, Вейга, Савона, Маккенни, Копмейнерс, Веа, Тюрам-Юльен, Консейсау, Коло Муани, Гонсалес.

    «Интер»: Зоммер, Павар, Бастони, Димарко, Ачерби, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Мартинес, Тареми.

  • «Ювентус» — «Интер». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 25-го тура Серии А «Ювентус» — «Интер»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 16-го февраля в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 24-х туров в Серии А «Ювентус» занимает 5-е место в таблице с 43 очками в активе. «Интер» — на 2-й позиции (54).

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