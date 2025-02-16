«Ювентус» — «Интер»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 25-го тура итальянской Серии А.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Гатти, Вейга, Савона, Маккенни, Копмейнерс, Веа, Тюрам-Юльен, Консейсау, Коло Муани, Гонсалес.

«Интер»: Зоммер, Павар, Бастони, Димарко, Ачерби, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Мартинес, Тареми.

Матч между этими командами состоится сегодня, 16-го февраля в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 24-х туров в Серии А «Ювентус» занимает 5-е место в таблице с 43 очками в активе. «Интер» — на 2-й позиции (54).