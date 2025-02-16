Флик: «Барселона» хочет показать, насколько она хороша

Главный тренервысказался о текущем положении дел в каталонской команде.

«Я чувствую, что команда хочет показать, насколько она хороша, насколько хорош ее менталитет. Для нас это нечто необычное, им нравится тренироваться и совершенствоваться. Вот что я вижу.

А что касается чемпионата, то у них есть уверенность от тренировок и матчей... Мы говорим себе, что хотим совершенствоваться, и мы должны продолжать двигаться вперед в этом смысле», — цитирует Флика Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, что «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Примеры.