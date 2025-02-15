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    «Тулуза» — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Тулуза Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 22-го тура Лиги 1 Франции ПСЖ сыграет в гостях у «Тулузы». Матч состоится 15 февраля в 23:05 по мск.

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    ПСЖ выиграл 5 матчей во всех турнирах и готов продолжать серию. В первом круге «парижане» разобрали «Тулузу» со счетом 3:0 и тем самым поквитались за поражение в конце прошлого сезона (1:3). С учетом того, что хозяева не смогли выиграть 5 матчей подряд, у столичного коллектива есть все шансы на победу.

    В прошлом туре ПСЖ разгромил «Монако» 4:1 и с 53 очками закрепился на вершине таблицы, тогда как «Тулуза» располагается в ее середине с 27 баллами.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru предлагают прогноз с коэффициентом 2.20.

    • Букмекеры дают 6.20 на победу «Тулузы» и 1.54 на победу ПСЖ.

    • Ставка ИИ — победа ПСЖ с минимальным результатом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Тулуза» — ПСЖ смотрите на сайте LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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