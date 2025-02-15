ПСЖ выиграл 5 матчей во всех турнирах и готов продолжать серию. В первом круге «парижане» разобрали «Тулузу» со счетом 3:0 и тем самым поквитались за поражение в конце прошлого сезона (1:3). С учетом того, что хозяева не смогли выиграть 5 матчей подряд, у столичного коллектива есть все шансы на победу.
В прошлом туре ПСЖ разгромил «Монако» 4:1 и с 53 очками закрепился на вершине таблицы, тогда как «Тулуза» располагается в ее середине с 27 баллами.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru предлагают прогноз с коэффициентом 2.20.
- Букмекеры дают 6.20 на победу «Тулузы» и 1.54 на победу ПСЖ.
- Ставка ИИ — победа ПСЖ с минимальным результатом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Тулуза» — ПСЖ смотрите на сайте LiveCup.Run.
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