В матче 22-го тура Лиги 1 Франциисыграет в гостях у. Матч состоится 15 февраля в 23:05 по мск.

ПСЖ выиграл 5 матчей во всех турнирах и готов продолжать серию. В первом круге «парижане» разобрали «Тулузу» со счетом 3:0 и тем самым поквитались за поражение в конце прошлого сезона (1:3). С учетом того, что хозяева не смогли выиграть 5 матчей подряд, у столичного коллектива есть все шансы на победу.

В прошлом туре ПСЖ разгромил «Монако» 4:1 и с 53 очками закрепился на вершине таблицы, тогда как «Тулуза» располагается в ее середине с 27 баллами.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru предлагают прогноз с коэффициентом 2.20.

предлагают прогноз с коэффициентом 2.20. Букмекеры дают 6.20 на победу «Тулузы» и 1.54 на победу ПСЖ.

Ставка ИИ — победа ПСЖ с минимальным результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Тулуза» — ПСЖ смотрите на сайте LiveCup.Run.

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