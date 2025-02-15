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    Пьянич — об особенностях сборов ЦСКА: В Европе нет зимнего перерыва

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    Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич сравнил зимние сборы армейского клуба с европейскими.

    Миралем Пьянич — полузащитник ЦСКА
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    Миралем Пьянич — полузащитник ЦСКА

    «Сборы в ЦСКА отличаются от сборов в моих прошлых командах. Большой перерыв, в Европе нет зимнего перерыва. Там начинают играть спустя семь дней. Но эта пауза полезная. Долгая, но полезная, мы хорошо и продуктивно поработали все эти три недели в Абу‑Даби. Это хороший этап. Полезный, так как в сезоне осталось 12 матчей. Мы должны быть готовы к концовке сезона, мы работали очень напряженно. Команда готова возобновить сезон.

    Мы поменяли схему, у полузащитников появилось больше свободы в передвижении по позициям. Мне нравится моя позиция, и я чувствую себя хорошо. У нас были серьезные матчи с "Ростовом", "Зенитом" и "Краснодаром". Мы пытались обучиться тактически, и это получилось. У команды всё идет хорошо. По тому, как мы играли, мы заслуживали большего с "Зенитом" и "Краснодаром". Но в итоге это были полезные игры для подготовки к сезону. Думаю, команда готова.

    В изучении языка всё становится лучше, я медленно начинаю понимать и разговаривать с ребятами. Для меня важно попытаться выучить язык. Я учу его всё больше с каждым днем. Надеюсь, скоро у меня получится хорошо разговаривать», — цитирует Пьянича пресс-служба ЦСКА.

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    • После 18-и туров в российской Премьер-лиге армейцы занимают 6-е место в таблице с 31-м очком в активе. Пьянич провел за ЦСКА 7 матчей в рамках чемпионата России и не отметился результативными действиями.

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