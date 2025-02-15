Для «Милана» предстоящий соперник является легкой добычей. «Россонери» выиграли 8 раз подряд в очной серии с «Вероной», которая сейчас далеко не в лучшей форме. Она смогла выиграть только в одном из пяти матчей турнира, тогда как «Милан» не уступает в Серии А уже 3 тура.
На родном стадионе «Милан» не знает вкуса поражений уже 11 матчей с учетом выступлений во всех турнирах.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз с коэффициентом 1.88.
- За 1.37 можно поставить на победу «Милана», за 8.80 — взять победу «Вероны». На ничью букмекеры дают 5.25.
- Прогноз искусственного интеллекта: победа «Милана» с результатом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Милан» — «Верона» смотрите на LiveCup.Run.
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