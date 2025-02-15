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    «Милан» — «Верона»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Милан» примет «Верону» в домашнем матче на «Сан-Сиро» в рамках 25-го тура Серии А чемпионата Италии. Начало игры 15 февраля в 22:45 мск.

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    Для «Милана» предстоящий соперник является легкой добычей. «Россонери» выиграли 8 раз подряд в очной серии с «Вероной», которая сейчас далеко не в лучшей форме. Она смогла выиграть только в одном из пяти матчей турнира, тогда как «Милан» не уступает в Серии А уже 3 тура.

    На родном стадионе «Милан» не знает вкуса поражений уже 11 матчей с учетом выступлений во всех турнирах.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз с коэффициентом 1.88.

    • За 1.37 можно поставить на победу «Милана», за 8.80 — взять победу «Вероны». На ничью букмекеры дают 5.25.

    • Прогноз искусственного интеллекта: победа «Милана» с результатом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Милан» — «Верона» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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