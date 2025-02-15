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    Дмитрий Парфенов«Один гол "Сити" в Мадриде может все изменить». Дмитрий Парфенов — о первых стыковых матчах ЛЧ
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    «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    15 февраля в Манчестере состоится матч 25-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом». Игра начнется в 18:00 по мск.

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    «Ман Сити» примет «Ньюкасл» после серии крайне неубедительных матчей. После разгрома от «Арсенала» (1:5), «горожане» чуть не вылетели из Кубка Англии, но сумели одержать волевую победу над «Лейтон Ориент». 11 февраля они проиграли 2:3 «Реалу» в первом поединке Лиги чемпионов за выход в 1/8 финала.

    «Ньюкасл» в прошлом туре уступил «Фулхэму», но после этого выбил «Арсенал» из Кубка лиги и прошел в финал турнира. Последним результатом «сорок» является победа над «Бирмингемом» со счетом 3:2.

    Календарь и таблица АПЛ

    На поле «Этихад» «Ман Сити» выиграл 10 последних матчей против «Ньюкасла» во всех турнирах.

    Прогнозы и ставки

    Информация о ставках на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.08 на выбранное событие.

    • Букмекеры считают фаворитом хозяев: на «Ман Сити» можно поставить за 2.05, за 4.10 можно взять ничью, а за 3.35 принимаются ставки на победу «Ньюкасла».

    • Искусственный интеллект спрогнозировал результативную ничью со счетом 3:3.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» и других поединков АПЛ смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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