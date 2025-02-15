15 февраля в Манчестере состоится матч 25-го тура АПЛ между. Игра начнется в 18:00 по мск.

«Ман Сити» примет «Ньюкасл» после серии крайне неубедительных матчей. После разгрома от «Арсенала» (1:5), «горожане» чуть не вылетели из Кубка Англии, но сумели одержать волевую победу над «Лейтон Ориент». 11 февраля они проиграли 2:3 «Реалу» в первом поединке Лиги чемпионов за выход в 1/8 финала.

«Ньюкасл» в прошлом туре уступил «Фулхэму», но после этого выбил «Арсенал» из Кубка лиги и прошел в финал турнира. Последним результатом «сорок» является победа над «Бирмингемом» со счетом 3:2.

Календарь и таблица АПЛ

На поле «Этихад» «Ман Сити» выиграл 10 последних матчей против «Ньюкасла» во всех турнирах.

Прогнозы и ставки

Информация о ставках на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.08 на выбранное событие.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.08 на выбранное событие. Букмекеры считают фаворитом хозяев: на «Ман Сити» можно поставить за 2.05, за 4.10 можно взять ничью, а за 3.35 принимаются ставки на победу «Ньюкасла».

Искусственный интеллект спрогнозировал результативную ничью со счетом 3:3.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» и других поединков АПЛ смотрите на LiveCup.Run.

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