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    «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Онлайн
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    Гвардиола: «Ман Сити» побил все рекорды в Англии. Кто сейчас набрал бы 100 очков?

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу силы его команды.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Даже с учетом травм мы побили все рекорды в Англии. Никто не выигрывал четыре Премьер-лиги подряд. Другое дело, когда ты бьешь свои собственные рекорды и говоришь: "Что дальше?".

    У нас есть все рекорды — 100 очков за сезон. Я много раз говорил игрокам, что если проанализировать последние девять лет, то у нас вышли действительно очень плохие только три месяца.

    Люди говорят: "Что случилось с Пепом?". Но что происходило в прошлом при нем? Ненормально ни то, что происходит сейчас, ни то, чтобы было в прошлом.

    Кто сейчас набрал бы 100 очков? Я жду. Или четыре чемпионства подряд? Я жду. Вы видели "Ливерпуль" в этом сезоне? Они уже не могут набрать 100 очков, точно не могут — 99, но не 100», — цитирует Гвардиолу The Guardian.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что в этом сезоне «Манчестер Сити» пока что идет на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ.

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