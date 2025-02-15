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    Беллингем — об удалении: Я никого не оскорблял — это видно на видео

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    Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем дал комментарий по поводу своего удаления в матче с «Осасуной» (1:1).

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Очевидно, что я допустил ошибку. Произошла ошибка в коммуникации. Я не хочу повторять то, что я сказал, но это было больше похоже на "блин". И я хочу, чтобы все знали: я не хотел оставлять команду вдесятером.

    Если вы посмотрите видео, то увидите то же самое — сказанное мной не совпадает с тем, что говорится в протоколе. Я надеюсь, что Федерация футбола Испании примет это во внимание.

    Я никого не оскорблял — это видно на видео. Я даже не говорил это напрямую судье, я сказал это самому себе», — цитирует Беллингема Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 50-ю очками в активе. «Осасуна» — на 7-й позиции с 32 баллами.

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