15 февраля в Леверкузене состоится центральный матч 22-го тура немецкой Бундеслиги между. Начало игры в 20:30 по мск.

Перед этой встречей «Бавария» лидирует с разрывом в 8 очков. Все благодаря последним результатам. Команда Компани выиграла 5 матчей подряд, тогда как «Байер» сыграл вничью в 2 из 5 случаев и потерял 4 пункта.

8 февраля «фармацевты» разошлись нулями с «Вольфсбургом», а «Бавария» разгромила «Вердер» 3:0. На руку хозяевам может сыграть участие «Баварии» в стыковом раунде Лиги чемпионов, где она среди недели играла с «Селтиком» и выиграла 2:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.20. Букмекеры принимают ставки с коэффициентами 3.10 и 2.34 на победу соответственно. За 3.60 можно взять ничью.

Искусственный интеллект считает, что матч закончится вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Байер» — «Бавария», стартовые составы и статистику команд смотрите на LiveCup.Run.

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