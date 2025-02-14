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    Семак: Отпустили Вендела в Бразилию по семейным обстоятельствам

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    Тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник Вендел согласовал свой отъезд в Бразилию в клубом и он точно вернется к возобновлению РПЛ.

    Вендел
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    Вендел

    «Да, мы разрешили Венделу по семейным обстоятельствам улететь, потому что до лета такой возможности уже не будет. Сейчас — оптимальное время для того, чтобы он решил те вопросы, которые у него есть», — сказал Семак официальному сайту «Зенита».

    В январе 2025 года стало известно, что этот сезон станет последним для Вендела в футболке «Зенита». Уже согласован его трансфер летом в бразильский «Ботафого».

    Календарь и таблица РПЛ

    В 19-м туре чемпионата России команда Сергея Семака встретится с ЦСКА. Игра пройдет 1 марта.

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