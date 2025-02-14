Семак: Отпустили Вендела в Бразилию по семейным обстоятельствам

Тренер «Зенита»сообщил, что полузащитниксогласовал свой отъезд в Бразилию в клубом и он точно вернется к возобновлению РПЛ.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Вендел Фото: fc-zenit.ru

«Да, мы разрешили Венделу по семейным обстоятельствам улететь, потому что до лета такой возможности уже не будет. Сейчас — оптимальное время для того, чтобы он решил те вопросы, которые у него есть», — сказал Семак официальному сайту «Зенита».

В январе 2025 года стало известно, что этот сезон станет последним для Вендела в футболке «Зенита». Уже согласован его трансфер летом в бразильский «Ботафого».

Календарь и таблица РПЛ

В 19-м туре чемпионата России команда Сергея Семака встретится с ЦСКА. Игра пройдет 1 марта.