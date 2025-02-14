В «Барселоне» высказались о будущем Щенсного

Войцех Щенсный Фото: globallookpress.com
«Если Щенсного будет всё устраивать, то это тот футболист, которого необходимо принимать во внимание, потому что он может многое дать нам в следующем сезоне. Пока что я не знаю о его планах. Мы еще не разговаривали на эту тему, но обязательно поговорим в ближайшее время», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sport.es.
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В текущем сезоне 34-летний Щенсный принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в четырех из которых отыграл «на ноль».