В «Барселоне» высказались о будущем Щенсного

Спортивный директорвысказался о будущем в команде вратаря

«Если Щенсного будет всё устраивать, то это тот футболист, которого необходимо принимать во внимание, потому что он может многое дать нам в следующем сезоне. Пока что я не знаю о его планах. Мы еще не разговаривали на эту тему, но обязательно поговорим в ближайшее время», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sport.es.

Календарь и таблица испанской Примеры

В текущем сезоне 34-летний Щенсный принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в четырех из которых отыграл «на ноль».