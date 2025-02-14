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    Гинер: Во второй части сезона РПЛ жду побед ЦСКА

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    Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о задачах клуба в текущем сезоне РПЛ.

    Евгений Гинер
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    Евгений Гинер

    «Что жду от второй части сезона РПЛ? Побед ЦСКА. Думаю, в этом году нас устроит, если войдем в тройку. А уже в следующие будем подниматься.

    Еще раз: мне стыдно говорить, пока никого не взяли. Говорить: "Вы знаете, в принципе, договорился с Роналду и Месси. Еще Холанда забираем у 'Манчестер Сити'. А потом: 'Ой, вы знаете, не получилось'… Это не про меня. Я делаю, что говорю", — заявил Гинер Sport24.

    Сейчас ЦСКА готовится к возобновлению сезона РПЛ на зимних тренировочных сборах в Анталье (Турция).

    Календарь и таблица РПЛ

    После осенней части сезона ЦСКА занимает 6-е место в таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах.

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