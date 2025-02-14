Гинер: Во второй части сезона РПЛ жду побед ЦСКА

Евгений Гинер Фото: globallookpress.com
«Что жду от второй части сезона РПЛ? Побед ЦСКА. Думаю, в этом году нас устроит, если войдем в тройку. А уже в следующие будем подниматься.
Еще раз: мне стыдно говорить, пока никого не взяли. Говорить: "Вы знаете, в принципе, договорился с Роналду и Месси. Еще Холанда забираем у 'Манчестер Сити'. А потом: 'Ой, вы знаете, не получилось'… Это не про меня. Я делаю, что говорю", — заявил Гинер Sport24.
Сейчас ЦСКА готовится к возобновлению сезона РПЛ на зимних тренировочных сборах в Анталье (Турция).
После осенней части сезона ЦСКА занимает 6-е место в таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах.