Гинер: Во второй части сезона РПЛ жду побед ЦСКА

Президент московского ЦСКАвысказался о задачах клуба в текущем сезоне РПЛ.

«Что жду от второй части сезона РПЛ? Побед ЦСКА. Думаю, в этом году нас устроит, если войдем в тройку. А уже в следующие будем подниматься.

Еще раз: мне стыдно говорить, пока никого не взяли. Говорить: "Вы знаете, в принципе, договорился с Роналду и Месси. Еще Холанда забираем у 'Манчестер Сити'. А потом: 'Ой, вы знаете, не получилось'… Это не про меня. Я делаю, что говорю", — заявил Гинер Sport24.

Сейчас ЦСКА готовится к возобновлению сезона РПЛ на зимних тренировочных сборах в Анталье (Турция).

Календарь и таблица РПЛ

После осенней части сезона ЦСКА занимает 6-е место в таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах.