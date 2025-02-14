Файзуллаев: Я потерял место в старте, но буду работать

Хавбек московского ЦСКАотреагировал на то, что он стал получать меньше игровой практики в армейской команде.

«Не могу сказать, что потерял место в старте. Идут сборы, и тренер пробует новую схему. Я пропустил основную часть первого сбора из-за травмы — у меня болела спина. Сейчас готовлюсь к возобновлению сезона, буду бороться до конца.

Я буду работать, но решает тренер. Я не могу говорить за Николича. И я не тренер. Не могу сам поставить себя в состав. Конкуренция всегда была и будет. Когда я пришел в ЦСКА, ее было не меньше. Я готов ко всему, в том числе и к конкуренции с Пьяничем и новичками», — заявил Файзуллаев «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне футболист сыграл 23 матча. У Файзуллаева три забитых гола и 6 результативных передач.