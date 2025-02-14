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    Файзуллаев: Я потерял место в старте, но буду работать

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    Хавбек московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отреагировал на то, что он стал получать меньше игровой практики в армейской команде.

    Аббосбек Файзуллаев
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    Аббосбек Файзуллаев

    «Не могу сказать, что потерял место в старте. Идут сборы, и тренер пробует новую схему. Я пропустил основную часть первого сбора из-за травмы — у меня болела спина. Сейчас готовлюсь к возобновлению сезона, буду бороться до конца.

    Я буду работать, но решает тренер. Я не могу говорить за Николича. И я не тренер. Не могу сам поставить себя в состав. Конкуренция всегда была и будет. Когда я пришел в ЦСКА, ее было не меньше. Я готов ко всему, в том числе и к конкуренции с Пьяничем и новичками», — заявил Файзуллаев «Чемпионату».

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    В текущем сезоне футболист сыграл 23 матча. У Файзуллаева три забитых гола и 6 результативных передач.

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