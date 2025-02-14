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    Чернышов: Пока есть желание работать, буду рассматривать все предложения

    Футбол Футбол России
    Российский тренер Андрей Чернышов высказался о своем тренерском будущем.

    Андрей Чернышов
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    Андрей Чернышов

    «В свободном ли я сейчас плавании? Ну, знаете вот у моего друга Станислава Саламовича Черчесова есть запретные слова, и я не люблю слова "в свободном плавании". Я сейчас на отдыхе нахожусь, отдыхаю от бурной трудовой деятельности, сейчас провожу время с семьей, наслаждаюсь этим временем на отдыхе.

    Рассматриваю ли я предложения от клубов сейчас? Ну, естественно, пока есть силы, пока есть желание работать, я буду рассматривать предложения, которые будут поступать, и если будут интересные хорошие предложения, то я его приму.

    Я всегда говорю, что на первом месте у меня стоит Россия, где я готов и в финансовом вопросе уступить, лишь бы здесь работать, но, к сожалению, пока таких хороших предложений нет», — цитирует Чернышова «ВсеПроСпорт».

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