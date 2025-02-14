14 февраля откроют программу 25-го тура английской Премьер-лиги очным матчем на стадионе «Амекс», который состоится в 23:00 по мск.

Перед этим поединком соперники встречались в Кубке Англии. Место встречи было то же. Здесь «чайки» одержали победу 2:1. Так хозяева реабилитировались после поражений от «Эвертона» (0:1) и «Ноттингема» (0:7) в АПЛ.

«Челси» после вылета из Кубка однозначно приехал за реваншем. В прошлом матче АПЛ «аристократы» выиграли 2:1 у «Вест Хэма». Им нужно продолжать полосу побед, чтобы закрепиться в первой четверке.

Календарь и таблица АПЛ

Шансы у гостей неплохие, учитывая, что на «Амекс» в АПЛ они проиграли только в одном из четырех поединков. Без учета привязки к местности, «синие» выиграли 3 последних матча в турнире против этого соперника.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.82. Букмекеры принимают ставки на матч с коэффициентами: 2.95 на «Брайтон», 3.70 на ничью, 2.39 на «Челси».

Искусственный интеллект уверен, что «Брайтон» снова огорчит «Челси» и выиграет 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брайтон» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

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