ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Парфенов«Один гол "Сити" в Мадриде может все изменить». Дмитрий Парфенов — о первых стыковых матчах ЛЧ
    Все новости спорта

    «Брайтон» — «Челси»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Челси Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Брайтон» и «Челси» 14 февраля откроют программу 25-го тура английской Премьер-лиги очным матчем на стадионе «Амекс», который состоится в 23:00 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Перед этим поединком соперники встречались в Кубке Англии. Место встречи было то же. Здесь «чайки» одержали победу 2:1. Так хозяева реабилитировались после поражений от «Эвертона» (0:1) и «Ноттингема» (0:7) в АПЛ.

    «Челси» после вылета из Кубка однозначно приехал за реваншем. В прошлом матче АПЛ «аристократы» выиграли 2:1 у «Вест Хэма». Им нужно продолжать полосу побед, чтобы закрепиться в первой четверке.

    Календарь и таблица АПЛ

    Шансы у гостей неплохие, учитывая, что на «Амекс» в АПЛ они проиграли только в одном из четырех поединков. Без учета привязки к местности, «синие» выиграли 3 последних матча в турнире против этого соперника.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.

    • Букмекеры принимают ставки на матч с коэффициентами: 2.95 на «Брайтон», 3.70 на ничью, 2.39 на «Челси».

    • Искусственный интеллект уверен, что «Брайтон» снова огорчит «Челси» и выиграет 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Брайтон» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» вновь покинет Брайтон в плохом настроении?
  • «Брайтон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Хетафе» продлит свою серию без поражений в Примере?
  • «Жирона» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Будут ли у «Атлетико» проблемы в матче с «Сельтой»?
  • «Атлетико» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры