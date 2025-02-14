Анчелотти: Беллингем — будущий капитан «Реала»

Наставниквысказался о форварде команды

«У Джуда есть личность, характер и менталитет высокого уровня. Он определенно может быть лидером сейчас и в будущем. Он очень молод и будет ключевым игроком "Реала" и капитаном на многие годы. Уверен в этом на 100 процентов», — приводит слова Анчелотти Marca.

На счету Беллингема в составе «Реала» 75 матчей, в которых забил 34 мяча и сделал 23 результативных передач.

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Контракт Джуда с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года.