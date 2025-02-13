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    Юран: По поводу сборной Армении конкретного разговора не было

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    Тренер Сергей Юран рассказал, какие у него есть варианты продолжения карьеры. Ранее специалист тренировал «Пари НН». Юран покинул клуб в апреле 2024 года.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Что касается слухов про сборную Армении, конкретного разговора или встреч не было. В газетах пошли разговоры — не знаю, откуда это взялось. Со мной диалога не было со стороны Федерации футбола Армении.

    Сейчас немного мёртвенькое время, то есть нет официальных игр, а команды готовятся к возобновлению сезона. Тренерская работа немного неблагодарная. Когда увольняют коллег, это всегда не очень хорошо видеть. Подписываешь контракт — готовься к увольнению.

    На сборах никто не делает резких движений. Бывают моменты, как у меня с "Химками", — за неделю до возобновления чемпионата приняли решение спасать ситуацию. Но пока конкретики нет. Естественно, успел соскучиться по работе. Любой тренер-максималист скучает по работе. Однако я всегда говорил, что приоритет — РПЛ. Если команда Первой лиги ставит конкретную задачу выхода в РПЛ, могу рассмотреть. Были приглашения из Первой лиги, но без задач — я уже прошёл эти этапы», — сказал Юран «Чемпионату».

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