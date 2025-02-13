Деку: Ямаль — один из ключевых игроков «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны»высказался о будущем. Он надеется, что футболист останется в каталонском клубе.

«У нас есть ключевые игроки, Ламин — один из них. Никаких обсуждений с другими клубами о трансфере не не велось, мы не устанавливали цену за Ямаля. Никаких предложений не поступало, потому что мы не планируем этот вопрос даже обсуждать.

Ламин, несомненно, останется в "Барсе" на долгие годы», — приводит слова Деку Barca Universal в социальной сети X.

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В текущем сезоне Ямаль провел 31 игру во всех турнирах. У форварда 11 забитых мячей и 14 ассистов. Текущий контракт истекает в июне 2026 года.