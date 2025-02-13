Рюдигер может сыграть в ответной игре ЛЧ против «Ман Сити»

Антонио Рюдигер Фото: globallookpress.com
По данным издания As, немецкий игрок может вернуться к ответной игре Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», которая пройдет в Мадриде 19 февраля.
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Последний раз Рюдигер выходил на поле 1 февраля в матче Примеры против «Эспаньола» (0:1). Там он получил травму бедра, что означает минимум три недели.
Теперь же по мнению медицинского штаба «сливочных», восстановление защитника идет быстрее, чем ожидалось и у него есть шансы выйти на поле в матче ЛЧ.
«Реал» испытывает огромные проблемы в центре обороны, где вынуждены играть молодой Рауль Асенсио и номинмальный опорник Орельен Чуамени.