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    Мимович прокомментировал свой переход в «Зенит»

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    Новичок «Зенита» Огнен Мимович высказался о своем переходе в питерский клуб.

    Огнен Мимович
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    Огнен Мимович

    «Я очень рад быть здесь! В межсезонье мне довелось попутешествовать по разным городам, и сейчас я счастлив, что приехал сюда.

    Эракович? Да, мы созвонились, и он сказал, чтобы я приезжал, что здесь все отлично. Приятно, что в клубе есть те, кто упростит мне адаптацию — Страхиня и Ванья Дркушич, которого я знаю по игре за "Звезду". Их присутствие много для меня значит.

    Первая официальная игра будет против ЦСКА, и я призываю всех болельщиков прийти на стадион! Ваша поддержка для нас значит очень много, и я хочу, чтобы на трибунах собралось как можно больше людей», — приводит слова Мимовича клубная пресс-служба.

    20-летний игрок 31 января 2025 года подписал контракт с «Фенербахче» и не успел там провести ни одного матча. Ранее Мимович выступал за сербские ОФК и «Црвену Звезду». Он является игроком молодежной сборной Сербии.

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