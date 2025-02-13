Личка: Тюкавину нужно будет выходить из зоны комфорта

Главный тренер московскоговысказался о будущем форварда команды

«Если он хочет развиваться, то рано или поздно ему нужно будет выходить из зоны комфорта. Если выпадет хороший шанс из хорошего клуба, конечно.

Я, как тренер, понятное дело, не хотел бы его ухода, но, с другой стороны, у игрока должна быть возможность использовать шанс — как, например, было с Захаряном. Решать будут сам Костя и "Динамо", если такое случится», — цитирует Личку Sport24.

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В текущем сезоне Тюкавин принял участие в 21-м матче, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.