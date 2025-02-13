Аршавин: Если Мимович сверкнет в «Зените», то его оставят

Андрей Аршавин Фото: globallookpress.com
«Аренда — хороший вариант и для "Зенита", и для "Фенербахче", потому что он всё равно не мог за них играть. Для "Зенита" хорошо, что игроки, которые есть на этой позиции, восстановятся, и не будет перебора иностранцев. Но в целом всё будет от него зависеть.
Если он сверкнет и будет выдавать классные матчи, возможно, его и оставят. Но в целом, если учесть, как сейчас выглядит Мантуан, вряд ли его этот игрок может вытеснить из состава», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
«Зенит» с 39 очками идет вторым в таблице РПЛ.