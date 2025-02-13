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    Аршавин: Если Мимович сверкнет в «Зените», то его оставят

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    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на переход Огнена Мимовича. Соглашение истекает летом 2025 года. Ранее Мимович выступал за белградские «Црвену Звезду» и ОФК.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Аренда — хороший вариант и для "Зенита", и для "Фенербахче", потому что он всё равно не мог за них играть. Для "Зенита" хорошо, что игроки, которые есть на этой позиции, восстановятся, и не будет перебора иностранцев. Но в целом всё будет от него зависеть.

    Если он сверкнет и будет выдавать классные матчи, возможно, его и оставят. Но в целом, если учесть, как сейчас выглядит Мантуан, вряд ли его этот игрок может вытеснить из состава», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» с 39 очками идет вторым в таблице РПЛ.

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