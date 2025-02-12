Стоунз: «Манчестер Сити» нужно сохранять позитивный настрой

Джон Стоунз Фото: globallookpress.com
«Это еще не конец. Нам нужно сохранять позитивный настрой, что сейчас очень трудно сделать. Мы должны играть лучше. Я буду одним из первых, кто сделает всё от себя зависящее, чтобы проявить себя с лучшей стороны в ответной встрече.
Мы должны сохранять позитивный настрой и смотреть в будущее, у нас есть ещё 90 минут, чтобы всё исправить», — приводит слова Стоунза официальный сайт «Манчестер Сити».
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Ответный стыковой матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» начнется 19 февраля в 23:00 мск.