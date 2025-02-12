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    Стоунз: «Манчестер Сити» нужно сохранять позитивный настрой

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    Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз подвел итоги первого стыкового матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:3). Встреча прошла 11 февраля в Англии.

    Джон Стоунз
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    Джон Стоунз

    «Это еще не конец. Нам нужно сохранять позитивный настрой, что сейчас очень трудно сделать. Мы должны играть лучше. Я буду одним из первых, кто сделает всё от себя зависящее, чтобы проявить себя с лучшей стороны в ответной встрече.

    Мы должны сохранять позитивный настрой и смотреть в будущее, у нас есть ещё 90 минут, чтобы всё исправить», — приводит слова Стоунза официальный сайт «Манчестер Сити».

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Ответный стыковой матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» начнется 19 февраля в 23:00 мск.

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