Семин считает, что «Реал» может выиграть Лигу чемпионов

Экс-тренервысказался о перспективахв нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

«Реал может выиграть Лигу чемпионов. Это команда, которая всегда нацелена на победу в предстоящей встрече и в любом турнире. Скоро в команду должен вернуться здоровым Рюдигер. В матче с "Манчестер Сити" были интересные изменения, "Реал" блестяще играл. Все шансы есть, но до этого ещё далеко, потому что финал Лиги чемпионов очень-очень не скоро.

Однако удивляешься тому, как можно было после встречи с "Атлетико", когда казалось, что "Реал" отдал все силы, найти волевые усилия во втором тайме и победить "Манчестер Сити", который играл тоже блестяще. Но это только "Реал" может, поэтому они одни из претендентов на победу в Лиге чемпионов», — сказал Семин Чемпионату.

Напомним, что «Реал» выиграл «Манчестер Сити» со счетом 2:3 в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов. Ответная игра между этими командами состоится 19-го февраля в Мадриде.