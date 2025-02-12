Радимов — про Луиса Энрике: Как и любой бразилец, он здорово владеет мячом

Экс-футболиствысказался об игровых качествах вингера «сине-бело-голубых»

«Владение мячом. Как и любой бразилец, он это делает здорово, но и ещё добавляет скорость. Принятие решения. И если вы обратите внимание, то у него мяч всё время под ногой.

Он делает настолько минимум касаний при обработке мяча, постоянно нестандартные ходы. И всё время он готов сделать и передачу, и удар, и резкое торможение, и всё время мяч находится под сильной ногой», — сказал Радимов «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» подписал контракт с Луисом Энрике 20-го января. Игрок уже находится в расположении клуба на зимних сборах.