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    Радимов — про Луиса Энрике: Как и любой бразилец, он здорово владеет мячом

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    Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об игровых качествах вингера «сине-бело-голубых» Луиса Энрике.

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    «Владение мячом. Как и любой бразилец, он это делает здорово, но и ещё добавляет скорость. Принятие решения. И если вы обратите внимание, то у него мяч всё время под ногой.

    Он делает настолько минимум касаний при обработке мяча, постоянно нестандартные ходы. И всё время он готов сделать и передачу, и удар, и резкое торможение, и всё время мяч находится под сильной ногой», — сказал Радимов «Матч ТВ».

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    • Напомним, что «Зенит» подписал контракт с Луисом Энрике 20-го января. Игрок уже находится в расположении клуба на зимних сборах.

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