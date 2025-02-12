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    Мирзов: Я не буду против возвращения Промеса в «Спартак»

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    Экс-игрок «Спартака» Резиуан Мирзов выразил мнение, что история экс‑футболиста красно‑белых Квинси Промеса заслуживает того, чтобы ее показали в сериале.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Ранее Промеса признали виновным в контрабанде наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Кроме того, летом 2023‑го футболист был приговорен к 18 месяцам лишения свободы за нападение на двоюродного брата.

    Возвращение Квинси Промеса в «Спартак»? Против не буду. Он столько лет провел в «Спартаке», ему комфортно в клубе и в России, поэтому его желание быть здесь логично.

    Квинси — хороший и добрый парень, всегда на позитиве. Никогда не видел в его исполнении ничего плохого.

    Про Квинси можно снимать даже не фильм, а целый сериал на несколько сезонов«, — сказал Мирзов "Матч ТВ".

    Сейчас Промес выступает за клуб "Юнайтед" из Дубая.

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