Мирзов: Я не буду против возвращения Промеса в «Спартак»

Экс-игрок «Спартака»выразил мнение, что история экс‑футболиста красно‑белыхзаслуживает того, чтобы ее показали в сериале.

Ранее Промеса признали виновным в контрабанде наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Кроме того, летом 2023‑го футболист был приговорен к 18 месяцам лишения свободы за нападение на двоюродного брата.

Возвращение Квинси Промеса в «Спартак»? Против не буду. Он столько лет провел в «Спартаке», ему комфортно в клубе и в России, поэтому его желание быть здесь логично.

Квинси — хороший и добрый парень, всегда на позитиве. Никогда не видел в его исполнении ничего плохого.

Про Квинси можно снимать даже не фильм, а целый сериал на несколько сезонов«, — сказал Мирзов "Матч ТВ".

Сейчас Промес выступает за клуб "Юнайтед" из Дубая.