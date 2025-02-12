«Барселона» и Левандовский готовятся продлить контракт

договорилась о продлении соглашения с форвардом

По данным Mundo Deportivo, стороны договорились о пролонгации контракта еще на один год.

До этого стало известно, что один из саудовских футбольных клубов предлагал форварду зарплату в размере 100 млн евро в год. Но поляк не намерен покидать «Барселону».

В нынешнем сезоне Примеры Левандовский является лучшим бомбардиром Ла Лиги. Польский форвард забил 19 мячей.

Левандовский перешел в «Барселону» из мюнхенской «Баварии». Сделка случилась в июне 2022 года.