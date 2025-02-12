Гвардиола: «Манчестер Сити» недостаточно стабилен

Наставник «Манчестер Сити»отреагировал на поражение в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

Испанский клуб в домашней встрече победил со счетом 3:2.

«Я уже много лет в "Манчестер Сити" и являюсь частью выдающейся команды, настоящей машины, но в данный момент не могу предложить команде то, что помогло бы справиться с возникающими ситуациями. Ответственность за эти результаты лежит на всех нас.

Я признаю, что всё в нашей системе не работает так, как работало раньше. Легко было бы обвинить одного игрока, но это абсурдно, так не бывает. Виноваты все, и прежде всего я. Дело в том, что мы недостаточно стабильны», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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Ответный матч пройдет в Мадриде 19 февраля в 23:00 мск.