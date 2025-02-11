Солари: Мечта — играть в сборной Аргентины и стать чемпионом со «Спартаком»

Аргентинский новичоквысказался о своем переходе в московскую команду.

«Впечатления самые позитивные. Я еще очень мало чего видел в Москве, но меня очень удивило, как все красиво. Готов адаптироваться. Я очень рад, что у меня появилась возможность получить этот новый опыт, и я намерен полностью ею воспользоваться.

В "Ривер Плейт", где я играл, у меня были партнёры по команде, которые выступали в российской лиге. Я у них спрашивал про их впечатления, и правда в том, что я получил очень хорошие отзывы о российском футболе.

Готов ли я адаптироваться к жизни в новой стране и новой культуре? Да, да, я готов. Очень рад, что у меня появилась возможность перенять новый опыт, и я намерен максимально ею воспользоваться.

Какая моя любимая позиция на поле? Я могу играть на нескольких позициях. Думаю, моя любимая — нападающий, центральный или фланговый. Думаю, там я играю лучше всего.

Я в первую очередь ассистент или бомбардир? И то, и то. Если честно, обе роли мне импонируют. И так и так я могу помочь команде и быть полезным.

Собственно, как и для многих игроков, моя большая мечта — играть во взрослой сборной Аргентины. Но, конечно же, стать чемпионом с клубом, особенно, не единожды — тоже важная цель.

Спасибо огромное фанатам "Спартака" за поддержку. Я выложусь на полную. И, будем надеяться, нас ждёт отличный сезон», — сказал Солари в интервью пресс-службе «Спартака».

Календарь и таблица РПЛ

Солари играл за «Ривер Плейт» с 2022 года. Футболист провел 110 матчей, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач.

«Спартак» после 18 туров идет 3-м в таблице РПЛ, набрав 37 очков.