Слот: Выиграть АПЛ сложнее всего

Главный тренервысказался о борьбе команды за чемпионский титул в этом сезоне.

«Играем по 5 матчей за 15 дней уже семь месяцев. Каждый этап сезона имеет решающее значение, если выступаешь в Премьер-лиге.

В ней сложнее всего победить. Есть много команд, способных стать чемпионами, которые могут выиграть 10-15 матчей подряд. Нельзя сбавлять обороты, нельзя проводить несколько слабых игр, потому что тебя догонят. Вот что такое Премьер-лига, вот почему она такая захватывающая и в ней классно работать.

В прошлом сезоне "Арсенал" проиграл только два из последних 15 или 17 матчей, но "Сити" все равно стал чемпионом. Предстоящие пять матчей важны, но и девять последующих тоже. 23-24 игры до этого были не менее важны», — цитирует Слота BBC.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице английского чемпионата.