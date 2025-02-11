Семин: В матчах «Спартака» и «Зенита» принципиальность есть всегда

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
«Этот матч интересен для болельщиков. Турнир перед возобновлением чемпионата — положительный момент для подготовки. Это товарищеские матчи, в которых тренеры ищут лучшие варианты для себя: тестируют игроков, смотрят, кто в каких кондициях находится. Так и надо относиться к таким матчам.
Принципиальность всегда есть, когда играют принципиальные футболисты. Игроки хотят быть в стартовых составах, на сборах им нужно себя хорошо зарекомендовать, чтобы тренер видел их в старте. Поэтому эти игры и нужны», — сказал Семин «Матч ТВ».