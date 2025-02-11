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    Родриго: «Реалу» нужно сохранить тот же настрой, который был в прошлом сезоне

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    Вингер «Реала» Родриго поделился ожиданиями от противостояния с «Манчестер Сити» в стыковых матчах Лиги чемпионов.

    Родриго
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    Родриго

    В минувшем сезоне «Реал» победил английский клуб на стадии 1/4 финала.

    «Нас ждет та же сложность, что и всегда — играть против них. Первый матч создает большое давление, и мы понимаем, что будет непросто. Нужно сохранить тот же ментальный настрой, который у нас был в прошлом сезоне.

    Почти все команды, приезжающие сюда, испытывают трудности — во многом из-за особенностей их игроков, которые больше контролируют мяч. Я всегда выполняю свои функции и готов ко всему, что нас ждет», — приводит слова Родриго Marca.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 11 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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