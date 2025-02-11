11 февраляприметв рамках первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов. Начало встречи в 23:00 мск.

«Горожане» запрыгнули в последний вагон плей-офф, обыграв «Брюгге» 3:1. Это также дало возможность подопечным Гвардиолы одержать первую победу в пяти матчах турнира. «Реал» выиграл 3 матча подряд. В прошлый раз он разгромил «Брест» 3:0, что позволило ему финишировать на 11-м месте в итоговой таблице.

Это будет уже четвертый сезон подряд, когда «Ман Сити» и «Реал» лицом к лицу встретятся на просторах Европы. За этот отрезок команды провели 6 очных матчей. По результата паритет — две победы «Сити», две победы «Реала» и две ничьи. В прошлом сезоне «сливочные» выбили «горожан» на стадии четвертьфинала.

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Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.35. Букмекеры дают следующие коэффициенты: 1.99 на победу «Ман Сити», 4.20 на ничью, 3.50 на победу «Реала».

Искусственный интеллект считает, что матч завершится вничью 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Реал» и других поединков турнира смотрите на LiveCup.Run.

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