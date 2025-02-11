Личка: У Луиса Чавеса сильный ушиб, гематома

Наставник московского «Динамо»отметил, что хавбек Луис Чавес должен вернуться в строй со дня на день.

Ранее хавбек получил повреждение в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком» (0:1).

«У Луиса сильный ушиб, гематома. Сегодня он работал индивидуально в тренажёрном зале на велосипеде. Ещё, думаю, два дня будет индивидуальная работа, потом включится в тренировочный процесс.

Игру с "Локомотивом" он пропустит. Уже 12-13 февраля будет работать с командой», — приводит слова Лички «РИА Новости Спорт».

28-летний Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. В текущем сезоне футболист в 18 играх забил два гола и сделал два ассиста.