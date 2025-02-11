Стало известно, сколько заработали команды в ЛЧ на общем этапе

Арне Слот — тренер «Ливерпуля» Фото: globallookpress.com
Больше всех заработал английский «Ливерпуль», которому досталось € 56,2 млн, сообщает издание AS.
Второе место у испанской «Барселоны», которая заработала € 54,5 млн. На 11-й строчке мадридский «Реал» (€ 37,27 млн), но он может заработать еще € 11 млн, если пройдет в 1/16 финала «Манчестер Сити». Впрочем, как и остальные клубы, которые пройдут в 1/8 финала.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Первые матчи 1/16 финала пройдут 11-го и 12-го февраля.