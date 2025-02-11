Стало известно, сколько заработали команды в ЛЧ на общем этапе

Прошло распределение призовых средств по итогам общего этапа Лиги чемпионов этого сезона.

Больше всех заработал английский «Ливерпуль», которому досталось € 56,2 млн, сообщает издание AS.

Второе место у испанской «Барселоны», которая заработала € 54,5 млн. На 11-й строчке мадридский «Реал» (€ 37,27 млн), но он может заработать еще € 11 млн, если пройдет в 1/16 финала «Манчестер Сити». Впрочем, как и остальные клубы, которые пройдут в 1/8 финала.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Первые матчи 1/16 финала пройдут 11-го и 12-го февраля.