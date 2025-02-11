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    «Динамо» хочет продлить соглашение с Кутицким

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    Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отметил, что клуб нацелен продлить соглашение с Александром Кутицким.

    Александр Кутицкий
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    Александр Кутицкий

    «Спортивный блок очень ценит Сашу Кутицкого как футболиста, как воспитанника нашей академии. Это универсальный игрок. Поэтому мы заинтересованы, чтобы Саша как можно дольше находился в системе нашего клуба.

    Когда придет время, мы пообщаемся с ним и его представителями по поводу продления контракта. Заинтересованы в продлении контракта с ним? Да», — приводит слова Гафина ТАСС.

    23-летний Кутицкий является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне футболист в 20 матчах забил один гол и сделал один ассист.

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