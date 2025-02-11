«Динамо» хочет продлить соглашение с Кутицким

Председатель совета директоров «Динамо»отметил, что клуб нацелен продлить соглашение с

«Спортивный блок очень ценит Сашу Кутицкого как футболиста, как воспитанника нашей академии. Это универсальный игрок. Поэтому мы заинтересованы, чтобы Саша как можно дольше находился в системе нашего клуба.

Когда придет время, мы пообщаемся с ним и его представителями по поводу продления контракта. Заинтересованы в продлении контракта с ним? Да», — приводит слова Гафина ТАСС.

23-летний Кутицкий является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне футболист в 20 матчах забил один гол и сделал один ассист.