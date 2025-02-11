Губерниев: Нам нужен сильный «Спартак», который будет конкурировать с «Зенитом»

Комментатороценил переходв московский

«Нам нужен сильный "Спартак", который будет конкурировать с "Зенитом". Нам нужен "Спартак", который будет бороться за чемпионство, это в интересах российского футбола. Но я б не сбрасывал со счетов "Локомотив", "Динамо", "Краснодар", уверен, что борьба во второй части чемпионата будет интересной.

Поэтому все эти дорогущие покупки будут ложкой к обеду, можно даже за "красно‑белых" порадоваться, "Спартак" на правильном пути. Главное, чтобы эти деньги не растаяли», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Солари играл за «Ривер Плейт» с 2022 года. Футболист провел 110 матчей, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач.

«Спартак» после 18 туров идет 3-м в таблице РПЛ, набрав 37 очков.