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    Кассьерра: У «Зенита» огромное желание побеждать в каждом матче

    Футбол Футбол России Зенит Спартак
    Форвард «Зенита» Матео Кассьерра высказался про предстоящий финал Зимнего Кубка РПЛ. Сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком».

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    «У нас есть задача и огромное желание побеждать в каждом матче. Всегда хочется быть первым, поэтому товарищеские встречи тоже не исключение. У нас даже на тренировках во время двусторонки каждая команда делает все для победы.

    Участие в таком турнире — это очень интересный процесс. Соперники сильные, мы все их знаем, встречаемся с ними по ходу сезона, но хочется проверить свои силы. Если мы в итоге завоюем Зимний кубок, то уверен, что всем будет только приятно. Но все же не нужно забывать, что принципиальная и самая главная задача на сборах: обойтись без травм и набрать максимальную форму к тем матчам, в которых будет решаться судьба больших трофеев», — сказал Кассьерра «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» и «Зенит» сыграют в финале во вторник, 11 февраля. Начало — в 19.30 мск.

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