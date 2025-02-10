ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Елагин«Игроки "Ман Сити" уже "наелись" победами». Александр Елагин — о плей-офф ЛЧ и месте футбола в театральном сообществе
  • 18:46
    • ЦСКА — «Краснодар»: стартовые составы на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ
  • 16:54
    • «Ростов» разгромил «Динамо» в матче за пятое место на Зимнем Кубке РПЛ
    Все новости спорта

    Савио: Постараемся устроить отличное шоу в матче с «Реалом»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Испании Реал Мадрид
    Полузащитник «Манчестер Сити» Савио высказался о предстоящем матче против «Реала» в Лиге чемпионов.

    Савио
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Савио

    «Это игры, ради которых я приехал в "Манчестер Сити", и каждый большой футболист хочет играть в них. Это касается и многих опытных игроков, которые есть в раздевалке.

    Это матчи для больших игроков и больших тренеров. В них здорово играть, их интересно смотреть, и я надеюсь, что "Манчестер Сити" сможет одержать две победы в этих двух матчах.

    Была спокойная атмосфера [когда проводилась жеребьевка]. Мы к этому привыкли, мы много играли с ними в последние сезоны. Это очень красивая вывеска. Мы сохраняли спокойствие, конечно, у нас не было выбора. Мы не могли выбирать, кто будет нашим соперником, мы просто ждем, когда выйдем на поле.

    Я хорошо знаю эту команду, у них отличные игроки. "Реал Мадрид" — одна из лучших команд в мире, поэтому мы надеемся устроить отличное шоу. Будет интересно посмотреть и сыграть. Надеюсь, удача будет на нашей стороне, и "Манчестер Сити" сможет пройти дальше», — цитирует Савио ESPN.

    Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится уже завтра, 11 февраля, и начнется в 23:00 мск. С прогнозом наших экспертов можете ознакомиться по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч за 3-е место получится результативным
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Интер» снова не обыграет «фиалок»
  • «Интер» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
  • Смогут ли «горожане» добиться успеха на своем поле?
  • «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.01
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Интер — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ювентус — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Адмирал — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Самсонова — Остапенко
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры