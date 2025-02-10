Савио: Постараемся устроить отличное шоу в матче с «Реалом»

Полузащитниквысказался о предстоящем матче противв Лиге чемпионов.

«Это игры, ради которых я приехал в "Манчестер Сити", и каждый большой футболист хочет играть в них. Это касается и многих опытных игроков, которые есть в раздевалке.

Это матчи для больших игроков и больших тренеров. В них здорово играть, их интересно смотреть, и я надеюсь, что "Манчестер Сити" сможет одержать две победы в этих двух матчах.

Была спокойная атмосфера [когда проводилась жеребьевка]. Мы к этому привыкли, мы много играли с ними в последние сезоны. Это очень красивая вывеска. Мы сохраняли спокойствие, конечно, у нас не было выбора. Мы не могли выбирать, кто будет нашим соперником, мы просто ждем, когда выйдем на поле.

Я хорошо знаю эту команду, у них отличные игроки. "Реал Мадрид" — одна из лучших команд в мире, поэтому мы надеемся устроить отличное шоу. Будет интересно посмотреть и сыграть. Надеюсь, удача будет на нашей стороне, и "Манчестер Сити" сможет пройти дальше», — цитирует Савио ESPN.

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится уже завтра, 11 февраля, и начнется в 23:00 мск. С прогнозом наших экспертов можете ознакомиться по этой ссылке.