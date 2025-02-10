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    Рамос: Я не устал побеждать

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    Защитник Серхио Рамос прокомментировал переход в мексиканский «Монтеррей». Соглашение рассчитано на один год.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    В новой команде Рамос будет играть под 93-м номером.

    «Не устал побеждать, но я приехал сюда не для того, чтобы рассказывать о своих достижениях. Раньше здесь не был и хочу оставить в Мексике наследие.

    Я здесь не для того, чтобы путешествовать, а постараться выиграть новые титулы. Команда участвует как во внутренних, так и в международных турнирах, и это хорошая возможность быть на виду.

    В футболе возраст не имеет значения, главное — качество игры. То, что я приехал сюда после долгой карьеры, показывает, что у меня по-прежнему жажда трофеев», — приводит слова Рамоса ESPN.

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