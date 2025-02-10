Рамос: Я не устал побеждать

Защитникпрокомментировал переход в мексиканский «Монтеррей». Соглашение рассчитано на один год.

В новой команде Рамос будет играть под 93-м номером.

«Не устал побеждать, но я приехал сюда не для того, чтобы рассказывать о своих достижениях. Раньше здесь не был и хочу оставить в Мексике наследие.

Я здесь не для того, чтобы путешествовать, а постараться выиграть новые титулы. Команда участвует как во внутренних, так и в международных турнирах, и это хорошая возможность быть на виду.

В футболе возраст не имеет значения, главное — качество игры. То, что я приехал сюда после долгой карьеры, показывает, что у меня по-прежнему жажда трофеев», — приводит слова Рамоса ESPN.