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    Гвардиола: Я не рискую своим местом

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно своего будущего.

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «Чувствую ли я себя в опасности в отношении своего будущего? Нет. Я не знаю, говорит ли работодатель врачу, архитектору или профессору, что они находятся в группе риска.

    Знаю, что мне поют эту песню на всех стадионах, но также знаю, что не рискую своим местом. Сегодня я так думаю, потом, может быть, завтра меня оставят посреди улицы. Но у меня нет такого чувства», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

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