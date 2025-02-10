Гвардиола: Я не рискую своим местом

Главный тренервысказался относительно своего будущего.

«Чувствую ли я себя в опасности в отношении своего будущего? Нет. Я не знаю, говорит ли работодатель врачу, архитектору или профессору, что они находятся в группе риска.

Знаю, что мне поют эту песню на всех стадионах, но также знаю, что не рискую своим местом. Сегодня я так думаю, потом, может быть, завтра меня оставят посреди улицы. Но у меня нет такого чувства», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Напомним, что первый матч 1/16 финала между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится завтра, 11-го февраля в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.