Гвардиола — про выход «Ман Сити» в стыки ЛЧ: Мы получили то, что заслужили

Главный тренервысказался о выходе команды в 1/16 финала Лиги чемпионов, где «горожане» встретятся с

«Мы выступили не совсем хорошо, поэтому мы абсолютно по делу находимся там, где мы сейчас. Жребий есть жребий, мы принимаем этот вызов.

Когда ты финишируешь 22-м из 24-х команд, ты не можешь просить никаких поблажек. Мы не набрали достаточно очков, чтобы даже приблизиться к восьмёрке сильнейших. Мы получили то, что заслужили. У нашей команды есть что-то особенное. Надеюсь, завтра мы сможем показать это», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится завтра, 11-го февраля в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.