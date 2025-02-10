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    Гвардиола — про выход «Ман Сити» в стыки ЛЧ: Мы получили то, что заслужили

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о выходе команды в 1/16 финала Лиги чемпионов, где «горожане» встретятся с «Реалом».

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «Мы выступили не совсем хорошо, поэтому мы абсолютно по делу находимся там, где мы сейчас. Жребий есть жребий, мы принимаем этот вызов.

    Когда ты финишируешь 22-м из 24-х команд, ты не можешь просить никаких поблажек. Мы не набрали достаточно очков, чтобы даже приблизиться к восьмёрке сильнейших. Мы получили то, что заслужили. У нашей команды есть что-то особенное. Надеюсь, завтра мы сможем показать это», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

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    • Первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится завтра, 11-го февраля в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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