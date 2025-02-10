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    Гвардиола: В истории Лиги чемпионов мы не можем сравниться с «Реалом», «Баварией», «Барселоной», «Миланом»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о выступлении своей команды в Лиге чемпионов в последние годы.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Сравнение с "Реалом"? За последнее десятилетие — да, возможно. С точки зрения истории Лиги чемпионов, мы, честно говоря, не можем сравниться ни с мадридским "Реалом", ни с мюнхенской "Баварией", ни с "Барселоной", ни с "Миланом". С командами такого рода.

    В последнее десятилетие мы были рядом. В последние годы жеребьевка сводит нас с ними», — цитирует Гвардиолу BBC.

    Напомним, что в 1/16 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «Реалом».

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