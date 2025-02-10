Гвардиола: В истории Лиги чемпионов мы не можем сравниться с «Реалом», «Баварией», «Барселоной», «Миланом»

Главный тренервысказался о выступлении своей команды в Лиге чемпионов в последние годы.

«Сравнение с "Реалом"? За последнее десятилетие — да, возможно. С точки зрения истории Лиги чемпионов, мы, честно говоря, не можем сравниться ни с мадридским "Реалом", ни с мюнхенской "Баварией", ни с "Барселоной", ни с "Миланом". С командами такого рода.

В последнее десятилетие мы были рядом. В последние годы жеребьевка сводит нас с ними», — цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, что в 1/16 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «Реалом».