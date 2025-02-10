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    Флик: Фати на паравильном пути

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    Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отметил, что у него состоялся откровенный разговор с Ансу Фати. Ранее вингер не попал в заявку сине-гранатовых во втором матче кряду.

    Ансу Фати
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    Ансу Фати

    «Я говорил с Ансу Фати совершенно откровенно. Не бывает так, чтобы ты поговорил с тренером, а на следующий день всё изменилось. Но он на правильном пути.

    Я видел много моментов, когда он был на высоте. И это тот уровень, которого мы пытаемся достичь», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

    В нынешнем сезоне Фати провел 8 матчей, не отметившись результативными действиями. Соглашение с игроком истекает летом 2027 года.

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    По данным Transfermarkt, стоимость Фати составляет 10 млн евро.

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