Флик: Фати на паравильном пути

Наставник «Барселоны»отметил, что у него состоялся откровенный разговор с. Ранее вингер не попал в заявку сине-гранатовых во втором матче кряду.

«Я говорил с Ансу Фати совершенно откровенно. Не бывает так, чтобы ты поговорил с тренером, а на следующий день всё изменилось. Но он на правильном пути.

Я видел много моментов, когда он был на высоте. И это тот уровень, которого мы пытаемся достичь», — приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

В нынешнем сезоне Фати провел 8 матчей, не отметившись результативными действиями. Соглашение с игроком истекает летом 2027 года.

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По данным Transfermarkt, стоимость Фати составляет 10 млн евро.