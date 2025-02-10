ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йозуа КиммихТрансферный дайджест. 3 — 10 февраля
    Все новости спорта

    Дуглас Сантос: Во встречах «Зенита» со «Спартаком» всегда больше накала

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Спартак
    Капитан «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в финале Зимнего кубка РПЛ. По его словам, встреча будет носить принципиальный характер. Игра пройдет 11 февраля.

    Дуглас Сантос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дуглас Сантос

    «С одной стороны, это, безусловно, товарищеский матч и часть тренировочного процесса на сборах. С другой, за такими играми стоит довольно многое. Во встречах "Зенита" со "Спартаком" всегда больше накала, больше эмоций. В любом случае, наша задача — продолжать прогрессировать и демонстрировать всё более качественный футбол, взаимопонимание и уровень подготовки. И, конечно, настраиваться будем только на победу в принципиальной игре. Даст бог, выйдем из нее победителями.

    Если игра будет складываться так, что можно будет поддержать полузащиту или нападение и забить, сделаю всё возможное. А пока скажу еще раз, что было приятно забить такой красивый мяч. Буду продолжать в том же духе», — приводит слова Дугласа Сантоса «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» снова не обыграет «фиалок»
  • «Интер» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
  • Матч за 3-е место получится результативным
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Все решится в серии пенальти?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.01
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Интер — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Адмирал — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Сочи — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры