Дуглас Сантос: Во встречах «Зенита» со «Спартаком» всегда больше накала

Капитан «Зенита»поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в финале Зимнего кубка РПЛ. По его словам, встреча будет носить принципиальный характер. Игра пройдет 11 февраля.

«С одной стороны, это, безусловно, товарищеский матч и часть тренировочного процесса на сборах. С другой, за такими играми стоит довольно многое. Во встречах "Зенита" со "Спартаком" всегда больше накала, больше эмоций. В любом случае, наша задача — продолжать прогрессировать и демонстрировать всё более качественный футбол, взаимопонимание и уровень подготовки. И, конечно, настраиваться будем только на победу в принципиальной игре. Даст бог, выйдем из нее победителями.

Если игра будет складываться так, что можно будет поддержать полузащиту или нападение и забить, сделаю всё возможное. А пока скажу еще раз, что было приятно забить такой красивый мяч. Буду продолжать в том же духе», — приводит слова Дугласа Сантоса «Матч ТВ».