Дуглас Сантос: Луис Энрике принесет «Зениту» еще много пользы

Капитан «Зенита»отметил, как помогает новичкуадаптироваться в команде. По словам футболиста, форвард прогрессирует и должен принести много пользы.

«Самое главное — то, что мы постоянно с ним общаемся. Я спрашиваю у него, все ли в порядке, чувствует ли он себя как дома, нужна ли ему какая-то помощь. Это очень важное ощущение на первом этапе. И чем быстрее игрок почувствует себя своим в новой команде, как только он включится в процесс на максимум, он тут же начнет отдавать все лучшее, что в нем есть. Я знаю, что он уже нашел жилье в Петербурге, это важно, потому что это город, в котором он будет жить и работать. Он отвечает мне на мои вопросы, что у него все в порядке, что он встраивается в коллектив, и я вижу это на тренировках и в матчах.

Считаю, что он прогрессирует и с каждым разом прибавляет все больше. Уверен, он принесет еще много пользы, потому что это очень качественный игрок, у которого очень большой потенциал. Надеюсь, он проявится в "Зените", — приводит слова Сантоса пресс-служба "Зенита".

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В январе 24-летний Энрике перешел в "Зенит" из бразильского "Ботафого" за 33 миллиона евро.