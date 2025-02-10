Диаш: Это будет матч «Сити» и «Реала», а не Холанна и Мбаппе

Защитниквысказался о предстоящем матче противв Лиге чемпионов.

«Лично я не ощущаю атмосферы противостояния Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе. Это будет матч "Сити" и "Реала", очевидно, в обеих командах много громких имен.

Эрлинг, как и все мы, хочет остаться в этом турнире и выиграть его. Я уверен, что он стремится принять участие в матче и хорошо выступить.

Мбаппе? Мы играли против него много раз, и даже тогда угрозой был не только он. В какой-то момент был Неймар, затем Месси.

Так что у нас были встречи с командами, обладающими вариативностью в плане игроков, которые могут сделать разницу. На этом этапе Лиги чемпионов это есть у "Реала" и у всех остальных.

Мы знаем, что у них есть способность быть более гибкими, чем большинство других команд, возможно. Поэтому мы должны быть действительно хороши и более надежны в обороне.

Чем надежнее мы будем, тем комфортнее будем чувствовать себя в игре», — цитирует Диаша BBC.

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится уже завтра, 11 февраля, и начнется в 23:00 мск. С прогнозом наших экспертов можете ознакомиться по этой ссылке.